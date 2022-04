Eva-Maria Liimets: Vene artistide keelunimekiri oleks asendustegevus

Urmas Reinsalu viitas näiteks, et Läti on vastava nimekirja juba koostanud. Nii see tõesti on, sest tuginedes oma seadusandlusele keelasid lätlased märtsi lõpus kahe otsusega riiki sisenemise 31-le Vene esinejale. Reinsalu pakkus sanktsiooni alla panekuks omalt poolt veel välja nimekirja 50-st Moskvas Krimmi annekteerimise aastapäeva propagandaüritusel osalenust, lauljatest iluuisutajateni.

Siit algavadki küsitavused ja probleemid. Ilmselt ei saa eeldada, et Venemaal ongi vaid 50, 80 või isegi 180 artisti, kes on moel või teisel Kremli propagandale kaasa aidanud.

Pakun lõpetuseks ka enda lahenduste nimekirja.