Hille Hanso: kohtumine Butšast põgenenud Juliaga Istanbuli südaöös

Istanbulis, bussis lennujaamast Taksimi. Mul on kõrvaklapid peas, ma ei pane ümbritsevat tähele. Piletimüüja kogub raha, igaühelt 52TL. Korraga kuulen läbi muusika, et minu selja taga istuv noor välismaalasest naine otsekui plahvatab nutma, kuna selgub, et kaardimakse ei ole võimalik, ainult sularaha võetakse. Inimesed pööravad päid, piletimüüja kaevab sõrad mulda, ütleb vigases inglise keeles, et mingu ta siis järgmise bussiga ja nõuab, et ta sularahaautomaadist raha võtaks ja uut bussi ootaks. On peaaegu kesköö!