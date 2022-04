Kui Putini eesmärk ka on Donbass koos Mariupoli linnaga 9. maiks ära võtta, siis arvestades Ukraina poole senist vastupanu ja ilmastiku ning maastikuolusid, ei ole see eriti realistlik. Luganski oblastist on ukrainlaste käes praegu umbes kümnendik, aga Donetski oblastist üle 40 protsendi – ikkagi peaaegu poole. Pealegi on need positsioonid ukrainlastel olnud juba 2015. aasta kevadest. Venelased pole suutnud siiani nendest läbi murda.