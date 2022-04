Et üks asi oleks koheselt selge: Tallinna linn on valmis võtma vastutuse ja ütlema üles Kirkorovi 27. mai kontserdi rendilepingu Tondiraba jäähallis, seda olenemata hilisematest vaidlustest, võimalikest kahjunõuetest ja laiemast õigusselgusetusest. Põhjused, miks see hetkel veel tegemata ja kuidas aitaks Kirkorovi kaasus just välisministeeriumi käes oleva kuldvõtmekesega lahendada terve hulga probleeme, vajavad aga veel ühte rahulikku selgitamist.