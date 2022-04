24. veebruari varahommikul jõudis Johannani kõne Ukrainast oma lapse isalt. Koos oma vanemate tütardega Kiievis elav Vitali helistas: „Sõda algas, põgeneme!” Pärast seda kõnet katkes nende ühendus mitmeks päevaks.

27. veebruaril helistas Vitali, et on teel Tallinna, ja ütles: „Meile on vaja kiirabi!” Meile – see tähendas mitte perele, kellega ta teel oli, vaid Ukrainale.