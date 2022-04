Dee Dee Bridgewater: tuuril olemine on mind praegu väga palju aidanud

Jazzkaare plakateid armastatud Ameerika džässlaulja Dee Dee Bridgewateriga (71) võis näha tänavaid kaunistamas juba 2020. aasta alguses, kuid pandeemia tõttu lükkus kontsert edasi lausa mitu korda. 27. aprillil astub kolm Grammyt võitud Bridgewater Jazzkaare peaesinejana lõpuks Eesti publiku ette, taustajõuks meie oma Estonian Dream Big Band Siim Aimla juhtimisel.

Ootamine on läbi ja me tõepoolest näeme Dee Dee Bridgewaterit Jazzkaarel! Mis tunne on pärast nii mitme kontserdi edasilükkamist lõpuks Tallinnasse tulla?

Nüüd, ma olen Euroopas, on tunne väga hea! Enne tuuri alustamist olin väga mures ja mõtlesin, et ehk peaksin Ukrainas toimuva sõja pärast kõik ära jätma. Ameerika Ühendriikides on meedia kujutanud sõda selliselt, et ameeriklased kardavad Euroopasse tulla. Ent praegu on muusika eriti oluline. See, mis Ukrainas toimub, on julm ja väga jube. Me kõik oleme mures ja stressis, proovime normaalselt elada, aga seda normaalsust tegelikult enam pole. Muusika aitab seda stressi ja muret veidigi leevendada ja annab kasvõi viivuks tunde, et kõik on siiski hästi. Muusika aitab meil korraks hetke ära kaduda. Seega on praegu tuuril olemine ka mind väga palju aidanud.

Kas olete varem Tallinnas või Eestis käinud?

Kui elasin Pariisis ja tuuritasin mööda Euroopat, andsin kaks või kolm kontserti ka Tallinnas.