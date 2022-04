EPL VENEETSIA BIENNAALIL | Alar Karis: sõja ajal on kunst see, mis aitab vaimu turgutada

Prominentsel Giardini näitusealal paiknevas Eesti paviljonis tungles juba enne avamist suur rahvahulk. Kohal olid president Alar Karis, kultuuriminister Tiit Terik ja Eesti kultuuritegelaste koorekiht. Mõned külastajatest olid üllatunud, et satuvad sel aastal Hollandi (kes enda koha selleks korraks loovutas) paviljoni asemel Eesti omasse, mis tavaliselt on ju kuskil linnaruumis. Kindlasti polnud see aga üks neist paviljonidest, kust lihtsalt läbi joostakse.