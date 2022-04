„Stalin valmistus 1954. aastal tuumasõda alustama. Põhilöögi pidi saama Inglismaa”

"Venemaa juhid tunnevad väga hästi ajalugu ja kordavad Stalini-aegset kogemust teadlikult. Aga ajaloolasena ütlen seda, et minu meelest ei korratud Butšas mitte punaste partisanide tehtut, vaid seda, mida tegid punaarmeelased 1944. aastal Saksamaal Nemmersdorfi linnakeses. See oli üks esimesi Saksamaa linnu, mille Nõukogude armee vallutas, ja punaarmeelased hakkasid kohalikke elanikke tapma. Mõne aja pärast võtsid sakslased Nemmersdorfi tagasi ja Saksa propaganda näitas kõiki neid koledusi üle terve Saksamaa. See oli niivõrd kole, et nad ei pidanud isegi midagi valetama või välja mõtlema. Ühest küljest tugevdas see sakslaste vastupanu Punaarmeele, teisalt võimaldas see, et inimesed suurtes hulkades Punaarmee eest põgenesid, ühendada suured Saksa alad Poola ja Nõukogude Liidu koosseisu.

Putin üritab praegu Stalini plaani korrata, ta tahab hirmutada, et ukrainlased tema eest Euroopasse põgeneksid."