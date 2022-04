POLIITTEHNOLOOG | Alo Raun: kas Putin on uus Hitler ja Venemaa natsiriik? Vastus võib tulla paljudele üllatusena

„Saame täie kindlusega öelda, et Putin on tänase päeva Hitler ja Venemaad juhivad fašistid,” kirjutas erakonna Eesti 200 juhatuse liige Lauri Hussar hiljuti Eesti Päevalehes. Ta ei ole ainus, nii meedias kui ka tavasuhtluses kasutatakse sellist võrdlust üha julgemalt. Eriti agarad on selles ukrainlased.

Teisalt on see – süüdistada mõnd riiki või poliitikut natsismis/fašismis ja võrrelda Hitleriga – üks karmimaid võrdlusi. Suhtun alati ettevaatusega, kui keegi kasutab reductio ad Hitlerum’it.

Ent mida ütleb poliitikateadus? Kas Ukrainale kallale tunginud Putin on tõesti uus Hitler ja Venemaast on saanud natsiriik?

Vastus võib tulla paljudele üllatusena...