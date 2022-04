Anne-May Nagel: Ukraina väljakust Lembitu pargis on vähe. Peame Vene saatkonna ette võtma

On meie asi, et ka meist jääks jälg ajalukku, et ka tulevased põlved näeksid – me säilitasime Vanalinna koos algse tänavavõrguga, aga suutsime olla paindlikud ja reageerisime Putini põhjendamatule ja julmale sõjale otsustavalt. Igas otsuses, igas omavalitsuses, igal tänaval.