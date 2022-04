Hambapastat enam tuubi tagasi ei pane ja seda ei kutsugi üles tegema - vihakõne seadused oma olemuselt on ju seaduslik vastumeede rassismile, vaenu õhutamisele, diskrimineerimisele ja vägivallale ning riigikogu pädevuses olev õiguspoliitiline vahend. Samas peab õigusriik olema äärmiselt emotsioonitu ning ratsionaalne, et sellised seadused ei läheks kaugemale objektiivse õigushüve kaitsmisest keelates rohkem, kui karistusseadustiku kaudu vajalik on.