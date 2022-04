„Ukraina pisarad" MUUSIKAVIDEO | Rein Rannap: "Avastasin, et mängin hoopis üht uut meloodiat"

Pikka aega ei rääkinud ma sellest loost kellelegi. Ei tundunud, et see võiks millelegi midagi juurde lisada. Kui aga üks ajakirjanik küsis, kuidas Ukraina sündmused on mu loomingut mõjutanud, hakkas idanema soov looga midagi ette võtta, et see kuulajateni jõuaks. Ega see teekond mul tavaliselt lihtne pole... midagi klaveril ära salvestada, kuid õnneks meenus üks varasem kontakt. Suur tänu kõigile, kes õla alla panid, eeskätt videorežissöörile Martin Heinlale, kes ideest kinni haaras ja teostuseks toetajad leidis.