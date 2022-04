Tänaseks on USA ja Kanada nafta impordi Venemaalt täielikult keelanud. Ühendkuningriik lõpetab Venemaa nafta impordi järk-järgult 2022. aasta lõpuks. Eesti plaanib teha sama Venemaa gaasi puhul, Leedu on aga juba täielikult loobunud Vene gaasi impordist, olles seega esimene riik EL-is, kes seda teeb. Nüüd on teistel EL-i liikmesriikidel aeg teha ühine otsus, mis on vajalik rahu taastamiseks Euroopasse.