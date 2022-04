Tallinna haigla ehitus kallineb, rahastus on ebaselge ja euroraha kasutamise tähtaeg surub selja vastu seina

„Keegi ei tea praegu haigla lõplikku hinda,” nentis tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Mina küll nii ei spekuleeriks,” vastas Tallinna linnakantsler Kairi Vaher.

Eesti Päevaleht küsis mõlemalt, kas on alust hinnangutel, et pealinna Ida- ja Lääne-Tallinna haigla asemele kavandatava Tallinna haigla ehitusmaksumus võib kujuneda isegi paarsada miljonit eurot esialgu plaanitust suuremaks.

Ukraina sõja tõttu on ehitusturu tulevikule laskunud piltlikult öeldes läbipaistmatu udulaam. Ehitusmaterjalide tarne ahelad on segi paisatud, tööjõupuudus, mis ennegi kummitas, on nüüd veel suurem, sest paljud Ukraina ehitusmehed on läinud oma kodumaa vabaduse eest võitlema.