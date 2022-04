Lõpus Kaja kirjutab: „Sõjas on kõik mustvalge. On üks riik, kes on läinud teisele riigile kallale. On Putini režiim, mis tapab süütuid tsiviilelanikke. Kõik, kes seda õigustavad, asuvad mustale poolele." Ja need sõnad panid paika selle, millest ma pidevalt mõtlen viimased kuus nädalat.

Sõnad on justkui õiged. Sest sõjas on agressor ja ohver, seega siin ja praegu olen ka mina täie hingega Ukraina poole peal.

Aga, kallid eestlased, katsuge kohaldada seda loogikat Teise maailmasõja kohta!