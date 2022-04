Pirital tahetakse lammutada ekstreemsportlaste ehitatud rulapark

Pirital asub Metsakooli rulapark, mis on ekstreemsportlastele väga südame külge kasvanud, sest nad ise on selle valmis ehitanud. Pikaaegne rulataja Siim Sild, kes on isegi viimase kaheksa aasta jooksul rulapargi ehitustöödel osalenud, ei saa aru, miks on park just nüüd Pirita linnaosale probleemiks.

„Seda parki hakati tegelikult tegema juba 2000-ndate alguses. Kõigepealt ehitati puust, hiljem betoonist,” rääkis Sild. Toona küsiti luba Kose vabaajakeskuselt, mille kõrvale park rajati ja siis luba ka saadi.

