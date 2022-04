Munkpreester Orenti: kristlik kirik on üleni kaetud inimverega. Eesti peab lõpetama kirikute nõukogu toetamise

Moskva patriarhaat on nii autonoomse EAÕK-i kui ka autokefaalse Ukraina õigeusu kiriku vastu. EAÕK-i autonoomia taastati 1996, Ukraina õigeusu kiriku autokefaalia 2019. Moskva ei tunnista nende, st eestlaste ja ukrainlaste, kirikute olemasolu ja peab neid ajalooliseks veaks, nimetades neid skismaatikuteks.

Tõendusmaterjali on hunnikute viisi. Piisab juba nende sõnakasutuse vaatlemisest. Ühesõnaga, Moskva patriarhaat ei ole sõber. Selles on sõbralikke inimesi, aga institutsioonina on ta vaenulik. See on fakt.

See institutsioon kuulub Eesti kirikute nõukokku.