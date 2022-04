Ka eelmine hiiglaslik Vene kodusõda toimus sealsamas, kus praegune, Ukraina aladel, 1918 - 1921. Ajuti ulatudes see ka Poola. Tollases sõjas kaotasin ohvritena oma isaisa ja ta kolm venda. Suurest suguharust jäi nime edasi kandma üksainus põlvepikkune poisike...

Praegu toimuv on jällegi Vene kodusõda. Kordan seda öeldes Nikolai Plotnikovi, kes kohe lisas, et Putin on sõja eesmärgi juba saavutanud.