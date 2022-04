JUHTKIRI | Pikk rubla heitleb südametunnistusega

Ent selles, milles riigi tegevus jääb kodanike arvates mannetuks, saab võtta ohjad enda kätte. Näiteks otsustas Rootsi sadamatööliste ametiühing, et Venemaa kaupadele kehtestatud sanktsioonid on naeruväärsed. Seetõttu ei lossi nemad enam Vene laevu. Sellistel põhjustel on Vene tankeritel üle maailma isegi suure allahindlusega raske oma laadungitest lahti saada.