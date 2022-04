Meduza: Venemaa ja Ukraina kõnelused jätkuvad kulisside taga. Peamine vaidlus puudutab piire

Istanbulis toimunud viimastest Vene-Ukraina kõnelustest on möödas umbes kuu ja vahepeal jäi mulje, et sellest ajast peale on kõnelused praktiliselt külmutatud. Seda eriti Mariupoli vallutamise ja Kiievi oblasti vabanemise taustal, mille järel sai maailm teada Vene armee sooritatud massimõrvadest. Reedel aga teatas Vene delegatsiooni juht Vladimir Medinski, et tal on olnud Ukraina poolega „mitu pikka vestlust.” Eksiilportaal Meduza uuris välja, kuidas läbirääkimised edenevad ja millistel teemadel kokkulepet otsitakse.

Kõneluste peamine osa ehk näost-näkku kohtumised on Mariupoli olukorra tõttu praegu külmutatud. Sellegipoolest jätkub töö „dokumentaarse osaga”, kinnitas Ukraina delegatsiooniga seotud allikas Meduzale. Lisaks ütlevad nii Vene kui Ukraina poole allikad, et mitu esialgset kokkulepet on jõudnud „konkretiseerimiseni”.