ARVUSTUS | Ajastust, kui emakas põhjustas 600 häda ja hulga õnnetust

Maailm muutub ja naised koos sellega. Ja ka mehed, aga Sara Readi lahedas ajalooõpikus käib jutt just õrnemast soost. „Neiud, naised, lesed” on tõesti eelkõige lahe lugemine sellest, milline oli elu sajandeid tagasi. Ja see polnud lahe. Kui keegi kaasaegsetest saadetaks minevikku, varauusaegsele Inglismaale (1540–1740), siis kaua ta seal ei kestaks.

Teisalt taas... Nagu ütleb autor eessõnas, pidasid tohtrid toona hea tervise aluseks rõõmsat meelt, head toitu, rasket tööd ja piisavat und. Ehk siis täiesti tänapäevast värki.

Küll aga pole naised kindlasti nõus sellega, et 1870. aastani kuulus Suurbritannias abielunaine mehele kogu täiega. Mehe oma oli kõik, mille naine endaga kaasa tõi või teenis, samuti lapsed ja isegi naise keha. Aga toonaste arusaamade põhjal oli see ka loogiline, sest naine olevat nõrgem nii kehalt kui ka hingelt ning seda põhjusel, et Eeva andis järele Saatana ahvatlustele ja määras sellega hukatusse oma naissoost järeltulijad, kes peavad karistuseks lapsi valudes ilmale tooma.