Priit Rauniste: nüüd on siis kõik - ajaleht Meie Maa lõpetab tegevuse

Selle numbriga saab läbi Meie Maa enam, kui 100-aastane ajalugu. Oleme siin maakonnas teinud ajalehte üle 15 aasta konkurentsitingimustes, kus kulud on väga suured ja tulud n-ö pooled võimalikest. See pole tegelikult jätkusuutlik ja on pigem vägagi suur ime, et see nii kaua kestnud on. Kahe saare mehe jonn, nagu öeldakse.

Kahjuks pidev rahakulutamine ei saa kesta igavesti ja nüüd oleme sunnitud tegema oma viimase lehe. On piinlik tunnistada, et oleme abi otsinud erinevatelt jõukatelt inimestelt ja kellegi jaoks pole oluline olnud sõltumatu ajakirjanduse jätkumine ei meie maakonnas ega ka mitte naabersaarel, kus me Hiiu Lehte oleme välja andnud. Kas te kujutate ette, et kodanik, kes on võtnud aasta dividende üle kolme miljoni euro (!) ning peab ennast suureks metseeniks ja saare toetajaks, ei ole isegi laenu nõus andma saja tuhande euro ulatuses…