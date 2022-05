1820. aastate vihmaselt Šotimaalt esimese maailmasõja kaevikutesse ja sealt juba Hollywoodi suuremate staaride selga – trentškoti ajalugu on olnud pikk ja kirev. See imeline klassikaline ese ei lähe kunagi moest. 2022. aasta kevadel on see senisest veelgi menukam.