Äärmusradikaalid on olnud juba aastaid Kremli hääletoruks ja kohati ka leival mitmel pool Euroopas, sealhulgas Eestis. Putini sõda Ukrainas on toonud selle fakti alasti ja nähtavalt kõigi silme ette ning seetõttu on äärmuslaste lüüasaamine sümboolse väärtusega. Kuid rõõm võib jääda lühikeseks, kui Euroopas jätkub peataolek. Praegu on Euroopa probleem number üks mitte äärmuslased, vaid Saksa sotsiaaldemokraadid eesotsas kantsler Olaf Scholziga.

Viimaste päevade Saksamaa uudised on masendavad.