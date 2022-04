Karin Madisson ja Johanna Jõgi: haridusminister Kersna viib läbi maakoolide suretamise reformi

Selle varjus toimub aga ka haridus- ja teadusminister Liina Kersna juhtimisel maapiirkondade väljasuretamise reform. Haridus- ja teadusministeeriumi "Hariduse arengukava 2021–2023" järgi ootab põhikooli astmes vähem kui 30 õpilasega koole samuti sulgemine. Selliseid koole on Eestis üle 100. Arengukavas on kirjas, et kohalikel omavalitsusel tuleb tagada kahaneva rahvastikuga piirkondades kodulähedane õpe vähemalt põhikooli esimeses ja teises kooliastmes ning koondada kolmanda kooliastme õpe suurematesse keskustesse. See tähendab sisuliselt kodulähedase hariduse põhimõttest loobumist.