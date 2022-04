Rein Müllerson: Euroopa võib Ukrainas alla anda ammu enne Venemaad

Need, kes räägivad toimepandud genotsiidist, ei tea, millest nad räägivad. See on selle kuriteo devalveerimine. Mida keerulisemaks muutub maailm, seda rohkem on kõva moraalitunnetusega lihtsameelseid, kes otsivad tänapäevale paralleele ajaloost, kus nende arvates absoluutne headus võitles absoluutse kurjusega. Niimoodi nähakse igal pool natse ja fašiste, kes panevad toime genotsiide.

Paraku pannakse sõjakuritegusid toime igas sõjas. Ja kui seda teeb üks pool, teeb seda ka teine. Nende armeede jalad tulevad ikka ühest ja samast kohast, tõdeb Rein Müllerson.