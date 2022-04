Endiselt pole selge, kas idas toimuvad venelaste igapäevas rünnakud ongi nende "suurpealetung" või on endiselt tegemist nn jõulise luurega, kus proovitakse erinevates lõikudes kaitsjate tugevust, kaardistatakse, kus on kaitse nõrgem, kus on ukrainlaste suurtükituli hõredam ja suunatakse siis sinna millalgi suurem surve. Üha enam hakkab aga aeg mängima venelaste kahjuks. Mida rohkem uusi relvi rindele jõuab, mida paremini suudavad ukrainlased järelveo korraldada, nii et nüüd juba olemasolev vajalik relvastus ja moon jõuaks õigel hetkel õigesse kohta, seda võimatumaks venelaste missioon muutub.