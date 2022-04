Vladislav Koržets: eestlased ei ole kalarahvas

30. aprillil antakse üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval Vladislav Koržetsile (70) pidulikult üle aasta kalandusteo auhind. Tuntud kalandusekspert pälvis nii rahva kui ka žürii tunnustuse Eesti kalanduse arengusse panustamise ehk kogu elutöö eest. Hiljuti ilmus Koržetsi koostatud 264 luuletaja loomingut sisaldav mahukas kogumik „Eesti kalaluule antoloogia”. Tema 2016. aastal välja antud põhjalikku teost „Suur kalaraamat” on müüdud 6000 eksemplari. Koržetsil on küllaga raamatuid, telesaateid ja muid ettevõtmisi, mis on kaasa toonud selle, et kui ütled sõna „kalaekspert”, siis tuleb paljudel eestlastel silmade ette Vladislav Koržetsi nägu.

„Mind vahel häirib kuvandi tekkimine, kui mind seostatakse ühe konkreetse asjaga, näiteks kaladega. Samas kaladega tegelemine tuli mu ellu suhteliselt hiljuti, ma ei ole veel 30 aastatki selles olnud,” ütleb Koržets. „Nõukogude ajal käisin ringi humoristi kuvandiga ja mingist ajast see kuvand mulle enam ei meeldinud."