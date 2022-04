FOTOD | Jazziauhinnad 2022. Aasta džässmuusikuks valiti Kirke Karja

Aasta Jazzmuusik 2022 auhinna pälvis eesti esimene doktorikraadiga džässmuusik, rahvusvahelist karjääri tegev pianist ning helilooja Kirke Karja; noore džässiitalendi preemia pälvis tugevate džässi mõjutustega kunstpopi grupi Alfa Collective ning indie-jazz duo TamTam liige Anett Tamm; Aasta Jazzihelilooja 2022 on hinnatud kontrabassist ning helilooja Peedu Kass, kes on komponeerinud muusikat orkestritele, bigbändile ja ansamblitele; Jazziedendaja 2022 tiitliga pärjati Klassikaraadio, kes seisab hea selle eest, et lisaks klassikalisele- ja maailmamuusikale jõuaksid eetrisse ka džässstandardid, uus džässmuusika, uute albumite ja esinejate tutvustused ning Aasta Jazzansambel 2022 tiitel anti põhjamaise helivärvinguga kooslusele Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, kelle albumid on pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu.

“Kirke Karja on meie džässimaastiku au ja uhkus, kes on viimastel aastatel silma paistnud isikupärase heliloomingu ning suurepärase rahvusvahelise karjääriga. Ta on hinnatud partner paljudele muusikutele ka palju laiemalt kui ainult džässmuusikamaastikul — ka homme kõlab tema klaverikontserdi esiettekanne Sten Heinoja ning Pärnu Linnaorkestri esituses. Lisaks seisab Kirke Karja džässmuusika arendamise eest nii kodu- kui ka välismaal ning on hinnatud kolleeg Eesti Jazzliidus,” kommenteerib Eesti Jazzliidu tegevjuht Elo-Liis Parmas.

“Peedul on heliloojana fundamentaalse tähtsusega oskus jääda oma loomingus kompromissitult iseendaks, säilitada talle ainuomane helikeel. Olgu tegu kammerorkestri, klaveritrio, soolo või muu koosseisuga, peedukassilikkus on tema töödes alati olemas. Olen proovinud mõista, milles peedukassilikkus seisneb ning mulle näib, et see on kombinatsioon teravast lõikavast nurklikkusest ja vahel hingekriipivast, vahel hädavajalikult soendavast loomulikkusest,” kirjeldab Aasta Jazziheliloojat 2022 Peedu Kassi Aasta Jazzmuusik 2022 Kirke Karja.