Lauri Vahtre: mehed surevad sõjas, aga mõni nõuab eri-julgeolekupoliitikat naistele ja seksuaalvähemustele

Hiljaaegu kirjutasid näiteks kolm Eesti sotsiaaldemokraati, et lausa kogu maailm vajab Eestilt feministlikku ja „tundetaiplikku“ julgeolekupoliitikat, mis keskenduks senisest enam naistele ja lastele, sest just nood saavad sõjas „ebaproportsionaalselt kannatada“. Oh taevas. Mistahes julgeolekupoliitika ülim eesmärk ongi naiste ja laste kaitse ning „ebaproportsionaalselt“ saavad sõjas kannatada hoopis mehed, vähemalt on seni saanud.

Ainult et mingit ebaproportsionaalsust tegelikult pole. Rinne küll vajab ka naisi ning tagala vajab ka mehi, kuid aus ja õiglane on just selline tööjaotus: mehed sõdivad naiste ja laste eest, tagala aga toidab, katab ja varustab neid. Tulla taga nõudma mingit senisest veelgi naiste-laste kesksemat julgeolekupoliitikat ning eritähelepanu „allasurutud positsioonil“ asuvatele vähemustele (LGBT+ jt) on lihtsalt uneskõndimine. Vabamas sõnastuses ütleks: maja põleb lahtise leegiga, aga tema ajab ikka oma joru.