Mis see on? Roheline paber, näeb välja nagu kolmerublane, aga ei ole raha.

Vastus: see on kolmerublane.

Niisugune on nõukogude aegne anekdoot. Palju räägitakse ja analüüsitakse Vene rubla probleeme. Et kuidas ikka rubla kurss on suudetud stabiliseerida. Küsimuse selline püstitus on jabur. Nõukogude ajal oli rubla vahetuskurss raudselt stabiilne. Üks USA dollar maksis 90 kopikat. Õppisime seda ülikoolis.

Tõsi, ei olnud teada, kust sellise hinnaga dollareid saaks. Mõni inimene sai…