JUHTKIRI | Põgenikekriisiks saanuks valmistuda

Eesti leiab end praegu Ukrainast saabuvaid põgenikke vastu võttes olukorrast, kus toimiva plaani olemasolust saab rääkida üksnes kõvasti fantaasiat appi võttes. Meil on omavalitsusi nagu Otepää, kus sõjapõgenike osakaal ulatub 8%-ni elanikkonnast. Linna esindajad ütlevad sisuliselt, et neil pole aimugi, kuidas põgenike lapsed lasteaeda või kooli mahutada.

Juba on läinud lahti tüüpiline bürokraatlik näitemäng. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo räägib, et kõik oleks justkui korras, kui ainult teine minister, hariduse eest vastutav Liina Kersna pearaha leiaks. Haridus- ja teadusministeerium raiub, et lapsed lihtsalt peavad kooli saama. Aga plaani, kuidas see olukord lahendada, siit tagant ei paista.