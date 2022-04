Kahe maailma olemasolu on aga ka pärast 30 aastat reaalsus. Näeme seda Ukraina sõja ja läheneva 9. mai kontekstis eriti eredalt. Paralleelmaalilmad on üksteisega niivõrd suures kontrastis, et riigi parlament pidi vajalikuks keelustada vaenusümbolid ja telekomid olid sunnitud loobuma vene telekanalite edastamisest.