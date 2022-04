Tartus, kus restoranimaailm pöörleb veidi aeglasemalt kui pealinnas, on iga uue söögikoha tulek eriti tähelepanuväärne, tuues väljakujunenud valikusse vaheldust ja paremal juhul tihendades veidike konkurentsi. Turistile pakuvad need alati põnevat võimalust vanade lemmikute kõrvale uusi üllatajaid leida.

Üks viimaseid Tartu uudiskohti, vanalinnas asuv Pompei määratleb end kui moodsat Itaalia söögipaika. Põhimõtteliselt pakutakse seal teada-tuntud Itaalia kööki, aga huvitavamas käsitluses ja väikeste moodsate aktsentidega, nagu lehtkapsas või karulaugukappar jne. Restoran valmistab ise kohapeal värskeid Itaalia juuste ja see on kindlasti üks tõmbenumbreid.