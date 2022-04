Transnistria on sisuliselt Venemaa enklaav, seal on Venemaa nn rahuväed. Just see piirkond takistab Moldoval julgelt oma arengus edasi liikumast ja tänase päeva realiteetide valguses on piir selle piirkonnaga ka Ukraina jaoks tõsiseks peavaluks. Viimaste päevade provokatsioonid Transnistrias on paljude sõjaväeliste ekspertide hinnangul puhtalt Venemaa eriteenistuste käekiri ja selle kõige eesmärgiks on hoida pinge all nii Ukrainat kui ka Moldovat ennast, et see ei hakkaks Ukrainaga rohkem koostööd tegema.