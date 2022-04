Ilmus heategeva mõttega kirjastatud Ukraina lasteraamat „Maia ja sõbrad”

Ukraina kirjaniku ja inimõiguslase Larõssa Denõssenko jutustus „Maia ja sõbrad” räägib 17 erinevast perekonnast pärit klassikaaslasest. Nende perekonnad on küll erinevad, kuid lapsed on ikka ühesugused: armastavad mängida, laulda ja loomi nunnutada. Neil kõigil on õigus elada rahus ja

saada võrdselt koheldud.