Saksamaa sõimamine on läinud tegelikult üle piiri laiemalt. Nad on Ukraina suurim humanitaarabistaja ja oma suhtumisi radikaalselt muutmas ka julgeolekus ja energeetikas. Nad on ennast kogumas ajaloo koorma all, mis on vale seisund materdamiseks. Oma kaitsekulud on nad pikaajaliselt ühe protsendi lähedaselt tõstmas kaheni, mis mittetuumariigi kohta on silmatorkavalt palju ja summaarselt ületab Venemaa kulutusi.

Eesti saab nii relvaabis kui gaasist loobumises eeskujuna rääkida, oleme olnud kõige kiiremad ja kõige heldemad üldse. Ent EKRE ei saa. Nemad olid kiired Eestit enda relvade ära andmise eest hoopis kritiseerima.