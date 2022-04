INTERVJUU | Moldova poliitik: Transnistrias toimuva eesmärk on tekitada Moldovas hirmuõhkkond

Nädala alguses toimunud plahvatused tekitasid Transnistrias äreva olukorra. Moldova separatistlik regioon on Venemaa sõjaväe kontrolli all, seal asuvad 1500 Vene sõdurit ja suured laskemoonalaod. Putini kindralid on lubanud avalikult pärast Ukraina lõunaosa vallutamist Transnistria annekteerida. Moldova parlamendi väliskomisjoni asejuht ja võimul oleva Euroopa-meelse erakonna PAS esindaja Ion Groza rääkis Eesti Päevalehele riigi olukorrast: ühtlasi tegeldakse hiiglasliku Ukraina sõjapõgenike hulga ja energiakriisiga.