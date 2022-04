Tiit Land: Eestis saavad tõeliste teadussaavutuste kõrval tähelepanu rohkem üksikud kahtlase väärtusega projektid

Võin kinnitada, et ülikoolid jälgivad raha kasutamist vägagi hoolega. Samas muudab meile eraldatud raha kasutamise ja aruandluse tihti keeruliseks see, et teadusülikoolis ei saa teadus- ja õppetegevust kuidagi lahutada, need on omavahel tugevalt seotud.

Üks väga tuntud näide on siin iseauto, mis teadlaste ja tudengite koostöös valmis Tehnikaülikooli 100. juubeliks. See isejuhtiv sõiduk on alustamas reisijatevedu Tallinnas, Lasnamäel. Ja see on näide, kuidas teadlase ja õppejõu võimekuse ning tudengite panuse ja ettevõtte võimaluste ühendamine on loonud midagi nii unikaalset, samas vägagi praktilist.