Ministeeriumil mõõt täis. Umbkeelsed õpetajad võivad ametist priiks saada?

„Mulle lihtsalt ei jää see eesti keel külge. Ma õpin, kordan, loen tekste. Ma tean, et see pole kuigi kena, kuid ma olen kogu aeg siin surve all. Mu närvisüsteem ei pea lihtsalt sellele pingele vastu ja mu psühholoogiline süsteem hakkab vastu keeleõppele.” Need laused pärinevad 2020. aastast ja kuuluvad 1988. aastast Tallinna Linnamäe Vene lütseumi juhtinud Sergei Garanžale. Ka selle nädala alguses katkestas Garanža talle helistanud ja eesti keeles küsimusi küsinud Eesti Päevalehe ajakirjaniku kõne. Hiljem vestles ta küll vene keeles vene Delfi ajakirjanikuga, aga keeldus oma keeleoskuse mure lahkamast.

Kuidas püsib umbkeelne Garanža endiselt ametis? Ikka Tallinna haridusameti armust. Kuigi 2005. aastast on Garanža juriidiliselt direktori kohusetäitja, täidab ta ikkagi direktori ülesandeid ja seda sooja kohta pole Tallinn temalt võtta tahtnud.