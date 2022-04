„Saša ei rääkinud pärast vägistamist nädalaid sõnagi. Kui poiss lõpuks suu avas, siis me lihtsalt nutsime”

„Meie kuum liin hakkas tööle 1. aprillil. Järgmise kahe nädala jooksul pöördus ainuüksi minu poole 103 inimest: naised, lapsed, mehed. Esimesed vägistamisohvrid hakkasid ühendust võtma pärast Kiievi oblasti vabastamist. Möödus kolm-neli päeva ja kõned hakkasid tulema, need ei lõpe mitte kuidagi. Peale Kiievi oblasti elanike helistavad ka Hersoni oblasti elanikud, eelkõige tüdrukud, kelle sõdurid vägisi küladest endaga kaasa viisid,” meenutab psühhoterapeut Aleksandra Kvõtko.

Kvõtko sõnul ei lange vägistamise ohvriks ainult naised ja tüdrukud. „Meestele on see olnud väga raske, sest nende jaoks on see midagi täiesti mõeldamatut. Meeste vägistamine on meie ühiskonnas tabu, mehed räägivad nendest asjadest harvemini kui naised. Ainult üks mees on mul lubanud oma läbielatust rääkida.”