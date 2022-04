Freudensteini sõnul on praegu Saksamaal siiski palju neid, kes ei taha uut reaalsust tunnistada ning üritavad jätkata vanal ja endale turvalisel rajal. „Putini Ukraina-agressiooni ei kaitse praegu Saksamaal keegi, isegi mitte Schröder, kes on teatanud, et praegu toimuv on vale. Kuid on palju neid, kes rõhutavad, et pikemas perspektiivis on ikka vajalik see, et Venemaa oleks meie poolel, ja et pole võimalik Euroopas rahu hoida, kui oleme Venemaa vastu või üritame Venemaad ignoreerida.