Briti parlamendi kombed: tipp-poliitik vaatas ministri kõrval istudes pornot

Briti parlamendis on käsil suurem arveteklaarimine, millel pole seekord pistmist ei parteide konkurentsiga, Brexitiga ega isegi mitte Boris Johnsoni peoskandaaliga Partygate. Nimelt on parlamendi naissaadikud ja ministrid hakanud paljastama meeskolleegide ahistavat, kiusavat või muidu sündsusetut käitumist. Viimastel päevadel meediasse tilkunud info järgi on tegu massilise probleemiga, seda eriti valitsevas konservatiivide erakonnas. Hiljuti selgus, et parlamendi sõltumatu järelevalveorgani materjalide kohaselt süüdistatakse ahistamises kokku 56 parlamendiliiget. Neist kolm täidab ühtlasi konservatiivide valitsuses ministrikohuseid. Nende nimesid ei ole avalikkuses mainitud.

Teisipäeval teema arutamiseks kokku kutsutud koosviibimisel rääkisid konservatiivide naisliikmed suu puhtaks ja jagasid kohtumise sisu ka meediaga.