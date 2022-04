Ülo Kivine: taimsed toidud vahetavadki liha välja, muutused toimuvad meie silme all

Vanakooli eestlane armastab veganite ja taimetoitlaste üle pigem nalja heita. Kõik on näinud meemi, millel külastaja küsib ettekandjalt, et mida talle kui veganile pakutakse ja saab vastuseks, et pakutakse taksot. Toiduturu rohepööret võidakse mitte uskuda ja öelda, et seda ei juhtu. Kuid muutused toimuvad otse meie silme all väga kiiresti.