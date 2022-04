Meduza allikad: mai keskel tehakse Hersonist „rahvavabariik” ja Donbassi hakatakse Venemaaga liitma

Rohkem kui kaks kuud pärast invasiooni algust on Vene kaitseministeeriumi sõnastatud eesmärgiks täieliku kontrolli saamine Donbassi ja Lõuna-Ukraina üle. Kremlile lähedaste allikate sõnul tähendab see muu hulgas Luhanski ja Donetski „rahvavabariikides” referendumite korraldamist, et need Venemaaga liita. Samuti plaanitakse okupeeritud Hersonis uue „rahvavabariigi” väljakuulutamist.