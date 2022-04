KULTUURIBIIT | Maarja Merivoo-Parro aka Aprillo playlist

Indians - I Am Haunted Tol päeval minu saadet polnud ja aitasin kaasa hoopis operaatorina. Mäletan, et erinevalt Growlersist oli Søren Løkke Juul väga fokusseeritud. Kui raadiolive salves, sõitsin temaga kaasa päris kontserdi toimumispaika, ehk sinna legendaarsesse First Avenue baari, mille Minneapolise poiss Prince oma “Purple Rainis” kuulsaks tegi. Indians esines väikeses saalis nimega 7th street entry. Soojendusesineja oli mingi hirmus äge naisartist, kes möllas looperitega, mis olid toona väga populaarsed.

The Growlers - One Million Lovers Minu saade oli eetris laupäeva õhtuti kella kuuest üheksani ja The Growlers oli üks neid, kes just siis Radio K stuudiosse Studio K laekus. Eetriväliselt olid nad pehmelt öeldes hajevil ja ilmselgelt oli tihe tuurigraafik nad korralikult läbi nätsutanud. Ent niipea kui oli vaja lives muusikat mängima hakata, tuli kõik nagu kulda. Indrek Vaheoja kunagi õpetas, et tuleb jõuda sinna, kus ka Su halb päev on piisavalt hea ja neil tõesti oli.

Maarja ütleb oma muusikavaliku kohta nii: "Minu kujunemises mängib võtmerolli Ameerika iseseisva muusika skene, kuhu kümme aastat tagasi ka ise kuulusin. Mu silmad, kõrvad ja süda olid lahti ning toona mu ümber salvestatud muusika on nagu ajakapsel, mida aeg-ajalt oma vereringest läbi lasen. Äkki annavad need live-esitused mõnusalt värske ja toore tunde ka teile?"

Plaadilt ilmunud eripalgelised singlid on äratanud tähelepanu nii kohaliku kui ka rahvusvahelise muusikapressi ridades. Esile on toodud Aprillo hääle ja maneeri kasutust heliruumide ja atmosfääri loomisel ning abumi lugusid on mängitud muu hulgas ka indie- ja alternatiivmuusika lipulaeva, Seattle’is asuva KEXP’i eetris.

Seni raadioajakirjaniku, saatejuhi ja ajaloolasena tuntud Maarja Merivoo-Parro astus Aprillona laulja-laulukirjutaja rolli, et jagada oma isiklikku helimaailma, kus puuduvad žanripiirid. Aprillo kaudu mängib Maarja julgelt ja raamideta popmuusika piiridega ning juhindub põhimõttest, et muusikas tuleb teha just seda, mis parasjagu õige tundub: “Elu tundus liiga lühike, et mitte avameelselt mängida seda muusikat, mis mu peas kõlab.

William Within “Union Pacific Boxcar”

See bussisõit ja kõik need vaated on mulle pealuu sisse kulunud. Minnesota pealinn Saint Paul ja vast kuulsaim linn Minneapolis on teineteise külge kinni kasvanud nagu Valga ja Valka ning selle bussiga sai ühelt kampuselt teisele. Ma mäletan, kuidas tuli idee kolleegide bändi selle tuhandete inimeste ühismälus oleva sõidu vältel filmida. Teostus tuli üsna kohe otsa, aga luba ei taibanud keegi küsida ja nagu video lõpus näha, siis ilmselt oleks pidanud.

Kurt Vile “Wakin On A Pretty Day”

Kui Kurt Vile meil külas käis, otsustas ta mängida otse-eetris ette ka veel ilmumata kraami, mis tema kaliibriga artistide puhul on väga haruldane. Ja kui siis see uus senikuulmata pala ei lõppenud ega lõppenud… no parim päev!

Pony Trash “Down to the River”

Oi, kui moodsalt see lugu toona kõlas... Pony Trashi frontman Neil Weir võttis ühel õhtul vaevaks meile mikrofonide hingeelu peensusteni lahti seletada. Ta nimelt juhtis lisaks bändile ka Dinkytownis asuvat legendaarset Old Blackberry Way stuudiot, kus Soul Asylum ja Hüsker Dü oma esimesed asjad salvestasid. Bookisin omale aja ja salvestasin seal ka oma muusikat toonase moepilli ukulelega. Kümne aasta tagune triumviraat ilmselt oligi looperid, lo-fi ja ukulele.

Lizzo & The Larva Ink “New World Order”

Sõltumatu muusikaraadio on nii-nii-nii oluline. Mäletan, kui Lizzo mõned aastad tagasi maailmakuulsaks sai ja kõik puha imestasid, et kust tema küll niimoodi välja ilmus. Ei ilmunud kusagilt, ta on kogu aeg olemas olnud ja oma asja ajanud ning siin on üks vana Radio K Studio K salvestus selle tõestamiseks.

