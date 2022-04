VALEINFO: PALJASTATUD │Kaili Malts: valemeistrid võtsid ette Ukraina sõjapõgenikud

Valeinfo levitajate üheks uueks lemmikteemaks hakkab kujunema Ukraina sõja eest Eestisse põgenenutega seotu. Vaatleme, millised on peamised levitatavad eksiväited.

Esiteks, liiga palju põgenikke. Valitsusele heidetakse ette, et Eestis on vastu võetud liiga palju Ukraina sõjapõgenikke. „Meil on ka mingi piir, üle mille enam ei saa,” kordavad riigikogu konservatiivsed saadikud.

Praegune Eestisse jäänud põgenike arv on sotsiaalkindlustusameti juhi Jako Salla andmetel u 32 000 ja valitsus on valmis ka 50 000-ks.

Peale humanistlikust aspektist lähtumise peame pagulasi vastu võtma ka seetõttu, et Euroopa Liidu ministrite nõukogu märtsi alguses langetatud otsuse (EL 2022/382) järgi on ka meil kohustus...