SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Brasiilia aitab Ukrainat. USA luureinfo on hindamatu. Vene tanke saadab häving

Nii olid paljud eksperdid kahtlevad selles, et kas ikka lasti kohe sõja alguses alla suur lennuk Venemaa dessantväelastega, aga tuleb välja, et ikka lasti. Mingi aeg tagasi oli ka minu ühe postituse osas poleemikat, et kas USA ikka annab reaalajas luureinfot Ukrainale. Tuleb välja, et annab küll ja nüüd võeti maha selles osas ka piirangud nn rahvavabariikide ja Krimmi territooriumi osas. Mõned päevad tagasi näitas ka meie uudistesaade Putini kõnet, kus ta rääkis, et tiibrakettidega Kalibr oli rünnatud ladusid Zaporižžjas, kus olevat asunud suures koguses läänest saadetud sõjatehnikat. Reaalses elus on asjad teisiti. Esiteks ei hoita enam kuskil suurtes kogustes ühes kohas ei kütuseid, lahingumoona ega ka sõjatehnikat.