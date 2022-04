Nad süüdsitavad vastaspoolt selles, mida sa ise kas juba teinud või alles teha kavatsed.

Kogu see verine takerdumine Ukrainas – mis pidanuks olema kiire ja efektne vastulöök kurjale läänele – on vähemalt saavutamas ühte olulist tulemust. Venemaa on väga lähedal sellele, et hakata nimetama Ukraina vastu peetavat sõda sõjaks.