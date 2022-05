Aavo Kärmas: toodame 2030. aastaks 40% elektrist taastuvatest allikatest? See eesmärk on isegi liiga madal

Üks võimalus maismaal rohelise elektri tootmist tempokalt kasvatada peitub planeerimises. Praeguseni on enamik Eesti tuuleparke arendatud kohaliku eriplaneeringu kaudu, mis võtab vähemalt kolm aastat ja seda eeldusel, et kõik sujub. Aja võitmiseks ei saa lühendada olulisi uuringuid või projekteerimisega seotud eeltööd, küll võiks kokku koondada osad planeerimistegevused ja teha need samaaegselt. Samuti võiks omavalitsusel olla menetluses selged ajaraamid.